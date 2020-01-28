На строительных объектах Сахалина активно работают специалисты ВСК

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"Два военных маяка - на мысах Анива и Жонкиер - станут официально открытыми для туристов после капремонта. О доступе на световые объекты удалось договориться с министром обороны страны Сергеем Шойгу", - сообщил глава региона Валерий Лимаренко.Военно-строительный комплекс, в отличие от коммерческих строительных компаний, сдает любые объекты точно в срок, благодаря жесткому контролю со стороны военного ведомства, и не боится делать это в самых отдаленных точках страны, потому что приказ надо выполнять.В результате, ВСК строит там, где нужно, а не выгодно. И как оказалось – это серьезный аргумент при выборе застройщика для долгосрочного сотрудничества.Создание гражданских объектов Военно-строительному комплексу уже доверили власти Дагестана, где в разных районах строятся школы и детские сады – два уже сданы в Каспийске и Магарамкенте. В Карелии в этом году появится первый в истории республики полноценный пассажирский терминал аэродрома. Ранее Бурятия получила новую воздушно-посадочную полосу в аэропорте Улан-Удэ.Теперь и на Сахалине «дальневосточной окраине земли русской» надеются на ВСК. Весной прошлого года власти Сахалинской области и Минобороны РФ договорились о передаче в собственность региона 38 земельных участков кадастровой стоимостью 18 млрд. рублей. В прошлом году область получила 6 участков в Южно-Сахалинске, Корсаковском и Курильском районах. Завершается передача 700 га аэродрома "Пушистый" на Сахалине. Здесь будет парк "Патриот" с полосой препятствий, партизанской деревней, городком для пейнтбола и стрелковым тиром. В настоящее время в Южно-Сахалинске военные строители возводят новый госпиталь на 150 коек.Как известно, 18 октября 2019 года Президент России подписал указ о создании Публично-правовой Военно-строительной компании - ППК «ВСК». Сейчас оформляется пакет уставных документов. По оценкам экспертов ППК «ВСК» станет самым крупным и мощным игроком на строительном рынке. Только в 2019 году военные строители ввели в эксплуатацию 3751 здание и сооружение, включая, по сути, гражданские социально-значимые для страны объекты, среди них Президентская кадетка в Кемерове и филиал Пансиона воспитанниц Минобороны в Санкт-Петербурге.