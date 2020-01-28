28 ЯНВАРЯ 2020 ВТОРНИК
Новости
21:17 | 28 января
На строительных объектах Сахалина активно работают специалисты ВСК
16:09 | 28 января
Саратовский вуз стал площадкой для проведения очного этапа Всероссийской олимпиады «Я – профессионал»
15:19 | 28 января
В прошлом году на Приволжской железной дороге отремонтировано свыше двухсот километров пути
14:21 | 28 января
Во время проведения Саратовской лыжни на некоторых улицах города будет введено ограничение стоянок и остановок
13:39 | 28 января
Авиакомпания «ИрАэро» открыла продажи на прямые рейсы из аэропорта «Гагарин» в Сочи, Минеральные Воды и Екатеринбург
12:52 | 28 января
В Саратовской области конкуренция среди молодых специалистов составляет девять резюме на вакансию
12:05 | 28 января
Аномальная погода заставляет саратовцев продавать зимний спортинвентарь
11:11 | 28 января
В минувшие сутки в огне погиб мужчина
10:15 | 28 января
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: в последние годы из Европы из-за антисемитизма ежегодно эмигрирует 3% евреев
09:41 | 28 января
1 февраля пройдет Саратовская лыжня-2020
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

На строительных объектах Сахалина активно работают специалисты ВСК

Новости
Специалисты Военно-строительного комплекса (ВСК) восстановят два старинных маяка на Сахалине. Об одном из них на мысе Жонкиер Антон Чехов упоминал в путевых заметках «Остров Сахалин».

"Два военных маяка - на мысах Анива и Жонкиер - станут официально открытыми для туристов после капремонта. О доступе на световые объекты удалось договориться с министром обороны страны Сергеем Шойгу", - сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

Военно-строительный комплекс, в отличие от коммерческих строительных компаний, сдает любые объекты точно в срок, благодаря жесткому контролю со стороны военного ведомства, и не боится делать это в самых отдаленных точках страны, потому что приказ надо выполнять.

В результате, ВСК строит там, где нужно, а не выгодно. И как оказалось – это серьезный аргумент при выборе застройщика для долгосрочного сотрудничества.

Создание гражданских объектов Военно-строительному комплексу уже доверили власти Дагестана, где в разных районах строятся школы и детские сады – два уже сданы в Каспийске и Магарамкенте. В Карелии в этом году появится первый в истории республики полноценный пассажирский терминал аэродрома. Ранее Бурятия получила новую воздушно-посадочную полосу в аэропорте Улан-Удэ.

Теперь и на Сахалине «дальневосточной окраине земли русской» надеются на ВСК. Весной прошлого года власти Сахалинской области и Минобороны РФ договорились о передаче в собственность региона 38 земельных участков кадастровой стоимостью 18 млрд. рублей. В прошлом году область получила 6 участков в Южно-Сахалинске, Корсаковском и Курильском районах. Завершается передача 700 га аэродрома "Пушистый" на Сахалине. Здесь будет парк "Патриот" с полосой препятствий, партизанской деревней, городком для пейнтбола и стрелковым тиром. В настоящее время в Южно-Сахалинске военные строители возводят новый госпиталь на 150 коек.

Как известно, 18 октября 2019 года Президент России подписал указ о создании Публично-правовой Военно-строительной компании - ППК «ВСК». Сейчас оформляется пакет уставных документов. По оценкам экспертов ППК «ВСК» станет самым крупным и мощным игроком на строительном рынке. Только в 2019 году военные строители ввели в эксплуатацию 3751 здание и сооружение, включая, по сути, гражданские социально-значимые для страны объекты, среди них Президентская кадетка в Кемерове и филиал Пансиона воспитанниц Минобороны в Санкт-Петербурге.

Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код