Саратовский вуз стал площадкой для проведения очного этапа Всероссийской олимпиады «Я – профессионал»

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Основная цель проекта – помочь талантливым студентам разных специальностей проявить себя и продолжить обучение в ведущем вузе страны или начать карьеру в крупной компании.Олимпиада проходит в два этапа: заочный (отборочный) и очный (заключительный). 25 января стартовал заключительный (очный) этап Олимпиады. Он пройдет на площадках крупных российских вузов, в числе которых Президентская академия, и соберет 27 385 студентов по 68 направлениям, которые успешно справились с заданиями отборочного онлайн-этапа Олимпиады.Одними из первых очный этап написали студенты направлений подготовки «Государственное и муниципальное управление» и «Менеджмент».Региональной площадкой проведения заключительного этапа по этим направлениям стал Поволжский институт управления РАНХиГС. 28 января в стенах ПИУ РАНХиГС задания очного этапа написали около 30 студентов из Саратова, Астрахани, Тамбова, Санкт-Петербурга, Москвы и Пензы.12 февраля на площадке Поволжского института управления РАНХиГС студентов ждут задания очного этапа по направлению «Управление персоналом».Заключительный этап состязаний продлится до 4 марта 2020 года, а итоги будут подведены в конце марта 2020 года.