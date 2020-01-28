28 ЯНВАРЯ 2020 ВТОРНИК
Новости
21:17 | 28 января
На строительных объектах Сахалина активно работают специалисты ВСК
16:09 | 28 января
Саратовский вуз стал площадкой для проведения очного этапа Всероссийской олимпиады «Я – профессионал»
15:19 | 28 января
В прошлом году на Приволжской железной дороге отремонтировано свыше двухсот километров пути
14:21 | 28 января
Во время проведения Саратовской лыжни на некоторых улицах города будет введено ограничение стоянок и остановок
13:39 | 28 января
Авиакомпания «ИрАэро» открыла продажи на прямые рейсы из аэропорта «Гагарин» в Сочи, Минеральные Воды и Екатеринбург
12:52 | 28 января
В Саратовской области конкуренция среди молодых специалистов составляет девять резюме на вакансию
12:05 | 28 января
Аномальная погода заставляет саратовцев продавать зимний спортинвентарь
11:11 | 28 января
В минувшие сутки в огне погиб мужчина
10:15 | 28 января
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: в последние годы из Европы из-за антисемитизма ежегодно эмигрирует 3% евреев
09:41 | 28 января
1 февраля пройдет Саратовская лыжня-2020
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Саратовский вуз стал площадкой для проведения очного этапа Всероссийской олимпиады «Я – профессионал»

Новости


Всероссийская студенческая олимпиада «Я – профессионал» – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуемый при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Основная цель проекта – помочь талантливым студентам разных специальностей проявить себя и продолжить обучение в ведущем вузе страны или начать карьеру в крупной компании.

Олимпиада проходит в два этапа: заочный (отборочный) и очный (заключительный). 25 января стартовал заключительный (очный) этап Олимпиады. Он пройдет на площадках крупных российских вузов, в числе которых Президентская академия, и соберет 27 385 студентов по 68 направлениям, которые успешно справились с заданиями отборочного онлайн-этапа Олимпиады.

Одними из первых очный этап написали студенты направлений подготовки «Государственное и муниципальное управление» и «Менеджмент».

Региональной площадкой проведения заключительного этапа по этим направлениям стал Поволжский институт управления РАНХиГС. 28 января в стенах ПИУ РАНХиГС задания очного этапа написали около 30 студентов из Саратова, Астрахани, Тамбова, Санкт-Петербурга, Москвы и Пензы.

12 февраля на площадке Поволжского института управления РАНХиГС студентов ждут задания очного этапа по направлению «Управление персоналом».

Заключительный этап состязаний продлится до 4 марта 2020 года, а итоги будут подведены в конце марта 2020 года.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код