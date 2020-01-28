В прошлом году на Приволжской железной дороге отремонтировано свыше двухсот километров пути
В 2019 году для повышения надежности железнодорожной инфраструктуры на Приволжской железной дороге выполнены работы по капитальному ремонту на 235,7 километрах пути.
Отремонтированные участки пути расположены в основном на направлении Саратов-Волгоград-Котельниково. Кроме того, уложено 119 новых стрелочных переводов.
В течение года в графике движения поездов по ПривЖД организовано более 1 тысячи «окон» для ремонтов длительностью от 1 до 24 часов.
Для повышения объемов и качества проведения работ проведено 10 полных закрытий железнодорожных перегонов для комплексных ремонтов путевой инфраструктуры и других обустройств. По технологии закрытых перегонов отремонтировано более 66,8 км пути.