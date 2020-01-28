Во время проведения Саратовской лыжни на некоторых улицах города будет введено ограничение стоянок и остановок
С целью обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения «Саратовской лыжни - 2020» 1 февраля 2020 года с 07.00 по 16.00 будет введено временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств.
Ограничение коснется улицы Гвардейской на участке дороги между улицей Бережной и улицей Олимпийской, а также временное ограничение остановки, стоянки и движения по улице 5-й Дачной в сторону улицы Салютной.
Исключение составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.