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Авиакомпания «ИрАэро» открыла продажи на прямые рейсы из аэропорта «Гагарин» в Сочи, Минеральные Воды и Екатеринбург

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Авиакомпания «ИрАэро» открыла продажи на прямые рейсы из аэропорта «Гагарин» в Сочи, Минеральные Воды и Екатеринбург

Открыты продажи авиабилетов из аэропорта «Гагарин» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») в Сочи, Минеральные Воды и Екатеринбург.

Регулярные рейсы будет выполнять авиакомпания «ИрАэро» с 8 февраля 2020 года.

Рейсы Саратов – Сочи будут осуществляться по следующему расписанию: вылет по вторникам из Саратова в 14:20, обратно в 23:15; по субботам вылет из Саратова в 07:00, обратно в 15:55.

Полеты из Саратова в Минеральные Воды запланированы к выполнению по вторникам и субботам. По вторникам - вылет из Саратова в 08:50, обратно – 10:30; по субботам - вылет из Саратова в 19:40, обратно в 21:35.

Рейсы Саратов – Екатеринбург планируются выполнять по средам и воскресеньям, время вылета из Саратова в 04:30, из Екатеринбурга вылеты будут осуществляться по понедельникам – в 19:25 и субботам – в 05:10. Время указано местное для каждого аэропорта.

Авиакомпания «ИрАэро» планирует осуществлять перевозки на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 в период осенне-зимнего расписания, которое будет действовать до 28 марта 2020 года.

Уточнить расписание полетов можно на официальном сайте аэропорта «Гагарин» в разделе «Сезонное расписание», узнать цены и забронировать билеты без дополнительных комиссий – на сайте авиакомпании.