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В Саратовской области конкуренция среди молодых специалистов составляет девять резюме на вакансию

Новости


Аналитики сайта по поиску работы и персонала hh.ru проанализировали рынок труда для молодых специалистов и выявили тренды, характерные для профессиональной области «Начало карьеры, студенты» в Саратовской области.

Тренд первый: молодежь зовут в продажи

С 1 января по 31 декабря 2019 года для начинающих специалистов в Саратовской области было открыто почти 5 тысяч вакансий. Чаще всего работу молодежи предлагали компании из отрасли розничной торговли (15% от общего количества вакансий) и сферы информационных технологий (14% вакансий), а также компании, предоставляющие услуги для бизнеса (14%) и финансового сектора (9%). Если говорить о том, какая работа предлагалась начинающим специалистам, то это, прежде всего, вакансии в сфере продаж (27%), предложения для консультантов (12%), административные позиции (10%) и финансовый сектор (8%). Повышенным спросом пользовались также ИТ-специалисты (7%) и производственные работники (4%).

Тренд второй: спрос на молодых специалистов растет

Число вакансий в сфере «Начало карьеры, студенты» в Саратовской области растет от года к году. В 2019 году прирост составил 10% по сравнению с 2018 годом. В большинстве предложений о работе не было указано никаких особенных требований к опыту работы кандидатов (93%). Лишь в 6% предложениях о работе встречались пожелания к наличию профессионального опыта от 1 года до 3 лет.

Тренд третий: за работу приходится бороться

Уровень конкуренции среди начинающих специалистов и студентов остается одним из самых высоких в разрезе профессиональных областей. Сейчас на одну вакансию в сфере «Начало карьеры, студенты» в Саратовской области в среднем приходится 9 резюме.

О HeadHunter

HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR) – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами которой являются порядка 250 тыс. компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter содержит более 43 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 620 тыс. По данным SimilarWeb, HeadHunter входит в ТОП 3 в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.