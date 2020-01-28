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Аномальная погода заставляет саратовцев продавать зимний спортинвентарь

Новости
Аномальная погода заставляет саратовцев продавать зимний спортинвентарь

Аномально теплая зима в европейской части России привела к тому, что все больше жителей страны хотят продать экипировку для зимнего спорта, выяснили аналитики Авито, проанализировав спрос и предложение на соответствующие товары.

В целом по стране спрос упал на 22%, а в Саратове он снизился на 19%. При этом предложение на зимние товары по городу возросло на 13%.

За период с 1 декабря 2019 года по 22 января 2020 года в Саратове предложение на товары в разделе "зимние виды спорта" выросло на 13%. Больше всего увеличилось число желающих продать санки (+27%). Следом идут хоккейные клюшки – рост +24% к прошлому году.

Однако продать их не так просто: спрос, напротив, сократился. В целом в этой категории он уменьшился на 19%. Сильнее всего снизилась востребованность ледянок (-75%) и тюбингов (-70%). Единственные товары, на который спрос вырос – сноуборды (+4% к прошлому году).

Средняя цена покупки в этом сегменте спорттоваров по городу составила 2 660 рублей. Она снизилась за год на 4%. При этом из семи рассмотренных категорий товаров три выросли в цене, а четыре – упали. Например, хоккейные клюшки стали на 25% дороже, а ледянки - на 16% доступнее.