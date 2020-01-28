В минувшие сутки в огне погиб мужчина
В минувшие сутки в Саратовской области произошло два пожара.
28 января около двух часов ночи на пульт «01» Саратова поступил сигнал о загорании автомобиля «Рено Логан» на улице Международной в Ленинском районе. Площадь пожара составила два квадратных метра.
28 января в 04.50 на пульт «01» Аткарска поступил сигнал о пожаре в частном доме на улице Луначарского. В результате пожара пострадала женщина 1968 года рождения и погиб мужчина 1977 года рождения. По предварительным данным пожар произошёл в результате неосторожного обращения с огнем при курении. На тушение выезжали 2 единицы техники, 10 человек личного состава.