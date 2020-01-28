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1 февраля пройдет Саратовская лыжня-2020

Новости
1 февраля пройдет Саратовская лыжня-2020

В субботу, 1 февраля, лыжный стадион «Зимний» ждет жителей и гостей Саратова на традиционный городской культурно-спортивный праздник «Саратовская лыжня 2020».

Для любителей активного отдыха, физической культуры и спорта в этом году пройдут заезды в 10 возрастных категориях, а так же отдельные заезды среди государственных и муниципальных служащих, представителей СМИ и силовых ведомств. Победителей и призеров заездов ждут памятные призы от организаторов праздника.

Кроме того будут проведены заезды среди семейных команд и граждан с ограниченными возможностями здоровья. По традиции будут определены и награждены памятными подарками победители в номинациях «самый юный» участник и участник «в самом ярком костюме».

В перерывах между стартами будут выступать творческие коллективы города, а самых юных участников ждет встреча с ростовыми куклами персонажей сказок и мультфильмов. Праздничное настроение будут создавать аниматоры, которые проведут специальную развлекательную программу. Для любителей фотографии подготовят отдельную фото-зону с символами праздника.

Будет организована зона фудкорта, где помимо точек продажи развернутся полевые кухни с бесплатным чаем и кашей.

Так же для всех желающих будет работать мобильная площадка ВФСК «ГТО», на которой можно будет проверить свои силы в испытаниях комплекса, где уже традиционно наибольшую популярность получает стрельба из пневматической винтовки. Проверить свои силы можно будет и в стрельбе из лука.

Начало регистрации в 9:00, первые старты в 10:00, торжественное открытие в 12:00. Подробности участия по телефону 37-29-50 и на сайте сарспорт.рф/документы/положения-о-соревнованиях

Вход свободный!