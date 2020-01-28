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Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: в последние годы из Европы из-за антисемитизма ежегодно эмигрирует 3% евреев

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Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: в последние годы из Европы из-за антисемитизма ежегодно эмигрирует 3% евреев

Вячеслав Моше Кантор, президент Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» и Европейского еврейского конгресса (ЕЕК), на Пятом Всемирном форуме памяти Холокоста заявил о том, что ситуация с антисемитизмом вносит нестабильность в жизнь еврейских общин в Европе и мире.

«Согласно исследованиям, более 80% евреев говорят, что сегодня не чувствуют себя в безопасности в Европе, а 40% рассказали, что рассматривают возможность покинуть континент, – заявил в своём обращении Вячеслав Моше Кантор. – В последние годы из Европы из-за антисемитизма ежегодно эмигрирует 3% евреев, а это означает, что, если нынешняя тенденция сохранится или усугубится, всего через 30 лет, к 2050 году, евреев в Европе вовсе не останется».

Своё выступление Вячеслав Моше Кантор адресовал мировым лидерам и главам правительств, собравшимся на Пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, состоявшемся 23 января 2020 года в мемориале «Яд Вашем» в Иерусалиме.

Мероприятие, прошедшее под названием «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!», было организовано Фондом «Всемирный форум памяти Холокоста» в сотрудничестве с «Яд Вашемом» под патронатом президента Государства Израиль. Всего на форум собралось около 50 мировых лидеров.

«Я рад, что вы собрались здесь сегодня, чтобы встать плечом к плечу с еврейским народом, – заявил Вячеслав Моше Кантор высокопоставленным гостям форума. – Это служит важным посланием о том, что антисемитизм недопустим и опасен для всех наших обществ».

«Я благодарен вам за это, поскольку это даёт евреям по всему миру надежду, что c экстремизмом можно бороться с помощью толерантности, порядочности и умеренности», - подчеркнул президент Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста».