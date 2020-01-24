В Государственном музее К.А. Федина состоялась литературная гостиная «“Блокадная книга” Алеся Адамовича и Даниила Гранина»
В Государственном музее К.А. Федина состоялась литературная гостиная «“Блокадная книга” Алеся Адамовича и Даниила Гранина», приуроченная к 75-летнему юбилею Победы, в рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб».
В мероприятии приняли участие студенты Саратовского финансово-технологического колледжа СГАУ, которым в будущем предстоит заниматься изготовлением хлебной продукции. На мероприятии ребятам показали хлеб, приготовленный по нормам, – блокадные 125 гр. Он стал символом, напоминанием всем присутствующим о тех страшных днях.
Уникальность «Блокадной книги» Алеся Адамовича и Даниила Гранина трудно переоценить, так как в ней звучат голоса обычных живых людей с их болью и правдой о войне. С большим вниманием гости музея познакомились с правдивой документальной хроникой событий блокады, историей борьбы за жизнь взрослых и детей, воспоминаниями очевидцев.