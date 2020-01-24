В рамках Общероссийской профилактической акции «Студенческий десант» в Саратове состоялся волейбольный турнир
24 января 2020 года в училище (техникуме) олимпийского резерва в рамках Общероссийской профилактической акции «Студенческий десант» состоялся турнир по волейболу, посвященный Дню российского студенчества.
С приветственным словом к участникам обратилась заместитель начальника отдела УНК ГУ МВД России подполковник Татьяна Викторовна Краснова. Она поздравил всех собравшихся с праздником, пожелав ребятам упорства в учебе и роста спортивного мастерства.
В турнире приняли участие студенты 1-4 курсов. Состав команды - из 12 человек (6 юношей и 6 девушек). В каждой игре - 4 юноши и 2 девушки.
Турнир прошел в интенсивной борьбе. Участники смогли показать свой спортивный характер, мастерство и физическую подготовку.
По итогам игры места распределились следующим образом:
I место – 4 курс
II место – 2 курс
III место – 1 курс
Команды были награждены почетными грамотами.