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В рамках Общероссийской профилактической акции «Студенческий десант» в Саратове состоялся волейбольный турнир

Новости


24 января 2020 года в училище (техникуме) олимпийского резерва в рамках Общероссийской профилактической акции «Студенческий десант» состоялся турнир по волейболу, посвященный Дню российского студенчества.

С приветственным словом к участникам обратилась заместитель начальника отдела УНК ГУ МВД России подполковник Татьяна Викторовна Краснова. Она поздравил всех собравшихся с праздником, пожелав ребятам упорства в учебе и роста спортивного мастерства.

В турнире приняли участие студенты 1-4 курсов. Состав команды - из 12 человек (6 юношей и 6 девушек). В каждой игре - 4 юноши и 2 девушки.

Турнир прошел в интенсивной борьбе. Участники смогли показать свой спортивный характер, мастерство и физическую подготовку.

По итогам игры места распределились следующим образом:

I место – 4 курс

II место – 2 курс

III место – 1 курс

Команды были награждены почетными грамотами.