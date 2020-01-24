ПФР: на пенсию можно выйти досрочно за большой стаж

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ПФР напоминает, что общий пенсионный возраст будет повышаться поэтапно и в 2020 году составляет 56 лет и 6 месяцев для женщин и 61 год и 6 месяцев для мужчин. Выйти на пенсию досрочно смогут мужчины 1960 года рождения (в 60 лет) и женщины 1965 года рождения (в 55 лет), если они имеют страховой стаж 37 лет или 42 года соответственно.Например, мужчина с датой рождения 15.05.1960 г. вправе уйти на пенсию в 61 год и 6 месяцев, то есть 15.11.2021 г. Однако если у него к 15.05.2020 г. будет страховой стаж 42 года, то он может выйти на пенсию в 60 лет.Женщина 15.05.1966 года рождения вправе уйти на пенсию в 58 лет (не ранее 15.05.2024 г.). Однако при наличии 37 лет страхового стажа она сможет выйти на пенсию 15.05.2022 г. в возрасте 56 лет.Какие периоды трудовой и иной деятельности включаются в страховой стаж для досрочного выхода на пенсию?Для назначения досрочной пенсии в связи с длительным стажем учитываются периоды работы, которые выполнялись на территории Российской Федерации и за которые уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд, а также периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности. Нестраховые периоды, такие как: служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, периоды получения пособия по безработице – в стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, не включаются.Проверить имеющийся на сегодняшний день стаж жители Саратовской области могут в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда России (www.pfrf.ru) или на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Сведения о стаже также можно получить в клиентских службах ПФР и МФЦ.Если какие-либо сведения о стаже гражданина не учтены или учтены не в полном объеме, следует обратиться к работодателю для их уточнения и последующего представления в ПФР.В 2019 году за длительный стаж досрочная страховая пенсия по старости назначена 270 жителям области (79 мужчинам и 191 женщине).