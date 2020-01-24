Вячеслав Моше Кантор и организаторы кампании “Stop this story!” через социальные сети призывает людей к действиям против антисемитизма

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«Сегодня лучший способ распространить какое-либо послание – поделиться им в социальных сетях, поскольку их пользователи обладают достаточным влиянием для того, чтобы произвести необходимые изменения в нашем обществе, – уверен Вячеслав Моше Кантор.Кампания «Stop this story!» («Останови эту историю!», https://www.instagram.com/stopthisstory/) будет первой глобальной инициативой, использующей эффекты дополненной реальности в Инстаграме для создания всемирного движения. Кампания была запущена в соцсетях в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста и Пятого Всемирного форума памяти Холокоста, который состоялся 23 января в Иерусалиме.«Антисемитизм во всех его многообразных формах ежедневно причиняет зло евреям по всему миру в их собственных домах, на улицах, в школах, университетах, синагогах и в Интернете, заставляет более 80% европейских евреев опасаться за свою безопасность, и более 40% из них постоянно думать о том, чтобы покинуть свои дома и общины», - заявил Вячеслав Моше Кантор, президент Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» и Европейского еврейского конгресса (ЕЕК), инициатор международной кампании.Проект призван привлечь внимание людей к проблеме антисемитизма и мотивировать их положить конец этой печальной и нескончаемой истории. О самой истории антисемитизма с 1930-х годов по настоящее время расскажет ролик, специально снятый для проекта по технологии таймлапс (замедленная съёмка) с участием доктора Рут Вестхаймер, врача с мировым именем, которой довелось пережить Холокост. Видео будет размещено в Инстаграме и других социальных сетях как серия историй (stories), чтобы донести до людей, что антисемитизм вовсе не закончился с Холокостом и продолжает оставаться серьёзной мировой проблемой.Участниками кампании уже стали президент Израиля Реувен Ривлин, супермодель Бар Рафаэли, актриса Ванесса Кирби («Корона»), бывший игрок НБА Омри Касспи и многие другие международные деятели, актёры, представители шоу-бизнеса и спортсмены. Немало звёзд мирового масштаба также пообещали присоединиться к проекту и создать собственные уникальные изображения для кампании.«Пользователи соцсетей обладают достаточным влиянием для того, чтобы произвести необходимые изменения в нашем обществе, – уверен Вячеслав Моше Кантор. – Пользователи Инстаграма – это важная и быстрорастущая демографическая группа, и я всегда говорил, что самый лучший способ борьбы с любой формой предубеждений – это просвещение и осведомлённость. Повышение информированности людей об истории антисемитизма – это первый шаг, необходимый для того, чтобы остановить его».В кампании будут активно использоваться виртуальные эффекты, запущенные в Инстаграм несколько месяцев назад. Благодаря новым функциям миллионы пользователей по всему миру уже смогли рассказать свои истории более креативно, и теперь эта технология будетвпервые использована как средство для достижения перемен в обществе в рамках полноценной цифровой кампании.В работе участвуют ведущие создатели эффектов дополненной реальности, а также влиятельные лица и блогеры с миллионами подписчиков. Любой пользователь сможет создать собственное изображение для кампании, наложив художественный эффект на ладонь и поделившись своей работой в Инстаграме в рамках глобального движения @stopthisstory.Пятый Всемирный форум памяти Холокоста под девизом «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!» прошел 23 января 2020 года в Иерусалиме и собрал более 45 глав государств. Мероприятие организовано Фондом «Всемирный форум памяти Холокоста» в сотрудничестве с мемориалом «Яд Вашем» и президентом Государства Израиль Реувеном Ривлином. Своё участие в форуме уже подтвердили президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Австрии Александр Ван дер Беллен и Его королевское высочество принц Чарльз.***Фонд «Всемирный форум памяти Холокоста», основанный в 2005 году Вячеславом Моше Кантором, – это международная организация, призванная сохранять память о Холокосте и его важнейших уроках для всего человечества, а также бороться с растущим антисемитизмом. Предыдущие мероприятия Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» состоялись в мемориалах Освенцим, Терезин и в урочище Бабий Яр. Они были организованы в сотрудничестве с Мемориалом Катастрофы и Героизма «Яд Вашем» при участии политиков и дипломатов самого высокого уровня.