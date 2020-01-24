В Областной универсальной научной библиотеке состоится урок мужества «Непокорённый Ленинград»

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27 января, в день полного снятия блокады Ленинграда, в 12:00 в зале новых поступлений состоится урок мужества «Непокорённый Ленинград», который проводится в рамках проекта «Великая Отечественная война (1941-1945 гг.): Помним. Славим. Гордимся».На вечере прозвучит рассказ о трагических событиях, о беспримерном героизме, мужестве и стойкости ленинградцев. В мероприятии примет участие Майя Михайловна Драпкина, которая в войну была ребёнком, пережила вместе с матерью годы блокады и в 1943 г. была эвакуирована на Большую землю. Она поделится детскими воспоминаниями о блокаде, о горе, которое принесла война её семье.Под звуки 7-ой «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича будут демонстрироваться кадры военной кинохроники, мультимедийные презентации. Вниманию участников вечера будет предложена выставка исторической памяти «Блокада: годы великого мужества».Прозвучат произведения ленинградских поэтов О. Берггольц, Ю. Воронова, В. Инбер, А. Ахматовой и песни на стихи поэтов-блокадников о непокорённом Ленинграде.В мероприятии примут участие школьники, студенты колледжей и читатели библиотеки, которые станут участниками акции памяти «Будем помнить!».