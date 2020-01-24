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Расписание движения пригородных поездов на направлении Саратов – Сенная – Балаково изменится с 27 января

Новости
Расписание движения пригородных поездов на направлении Саратов – Сенная – Балаково изменится с 27 января

С 27 января (до 26 апреля включительно) изменится расписание движения пригородных поездов на направлении Саратов – Сенная – Балаково:

– № 6165 Саратов-1 – Сенная отправлением со ст. Саратов-1 в 17:53 (на 7 минут позже), прибытием на конечную ст. Сенная в 20:29 (на 7 минут позже);

– № 6114 Сенная – Балаково отправлением со ст. Сенная в 20:42 (на 7 минут позже), прибытием на конечную ст. Балаково в 22:03 (на 7 минут позже).

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С подробной информацией о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок можно ознакомиться на сайте компании АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru, на информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), через мобильные приложение «Пригород» и «РЖД Пассажирам».