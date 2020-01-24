В минувшие сутки в огне погиб мужчина
Вчера в Саратовской области произошло два пожара.
23 января в 20. 21 на пульт «01» районного посёлка Самойловка поступил сигнал о пожаре в частном доме в селе Святославка. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. В результате пожара погиб мужчина 1958 года рождения. На тушение выезжали 3 единицы техники, 6 человек личного состава.
24 января в 00. 25 на пульт «01» города Аркадак поступил сигнал о пожаре в даухэтажном доме на улице Привокзальной. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Пожар произошел в результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации отопительных приборов. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.