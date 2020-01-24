В Лазаревском увековечат имя погибшего в Великой Отечественной войне саратовского бойца

просмотров: 114

По архивным документам добровольцам поискового отряда «Доброе сердце» при Николаевском благочинии Покровской епархии Русской Православной Церкви совместно с военным комиссариатом г. Пугачева удалось установить, что боец погиб в полевом эвакопункте на станции «Лазаревская» Краснодарского края.Алексей Запольный погиб 23 января 1943 года в возрасте 45 лет. Его имя будет увековечено на мемориале воинов – защитников Отечества. Об этом сообщает администрация Лазаревского внутригородского района города Сочи в ответ на запрос администрации Ивантеевского района о месте захоронения бойца: «С 2015 года выявлено и более 300 имен воинов, погибших при защите Черноморского побережья, 77 из них увековечены. 229 выявленных имен, в том числе и имя Запольного Алексея Филипповича, будут увековечены на мемориале у братской могилы 63 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в микрорайоне Лазаревское, на Горке Героев, ул. Шевченко».Спустя 77 лет, 23 января 2020 года, благочинный Николаевского округа Покровской епархии протоиерей Владимир Растопшин совершил панихиду по бойцу, отметив по завершении: - «Защита Родины всегда являлась богоугодным делом, а помощь Господа всегда присутствовала с нашими бойцами. Молитвы жён и матерей помогали им во время тяжелейших испытаний в боях за родную землю». В настоящее время идет поиск родственников Алексея Запольного.