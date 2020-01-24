В Лазаревском увековечат имя погибшего в Великой Отечественной войне саратовского бойца
Долгие годы уроженец села Арбузовка Ивантеевского района Саратовской области Алексей Запольный считался без вести пропавшим.
По архивным документам добровольцам поискового отряда «Доброе сердце» при Николаевском благочинии Покровской епархии Русской Православной Церкви совместно с военным комиссариатом г. Пугачева удалось установить, что боец погиб в полевом эвакопункте на станции «Лазаревская» Краснодарского края.
Алексей Запольный погиб 23 января 1943 года в возрасте 45 лет. Его имя будет увековечено на мемориале воинов – защитников Отечества. Об этом сообщает администрация Лазаревского внутригородского района города Сочи в ответ на запрос администрации Ивантеевского района о месте захоронения бойца: «С 2015 года выявлено и более 300 имен воинов, погибших при защите Черноморского побережья, 77 из них увековечены. 229 выявленных имен, в том числе и имя Запольного Алексея Филипповича, будут увековечены на мемориале у братской могилы 63 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в микрорайоне Лазаревское, на Горке Героев, ул. Шевченко».
Спустя 77 лет, 23 января 2020 года, благочинный Николаевского округа Покровской епархии протоиерей Владимир Растопшин совершил панихиду по бойцу, отметив по завершении: - «Защита Родины всегда являлась богоугодным делом, а помощь Господа всегда присутствовала с нашими бойцами. Молитвы жён и матерей помогали им во время тяжелейших испытаний в боях за родную землю». В настоящее время идет поиск родственников Алексея Запольного.