Аэропорт «Гагарин» подготовил рейтинг пунктуальности авиакомпаний по итогам 2019 года
Международный аэропорт «Гагарин» (входит в УК «Аэропорты Регионов») подготовил рейтинг пунктуальности авиакомпаний, выполняющих рейсы из Саратова, по итогам 2019 года.
Лидером пунктуальности аэропорта «Гагарин» стала авиакомпания Pegas Fly, выполнившая 99% своих рейсов без отклонения от расписания, на втором месте – авиакомпания S7 Airlines с регулярностью 96%, замыкает тройку самых точных авиакомпания «Аэрофлот» - 93%.
Рейтинг публикуется впервые и включает в себя данные о регулярности выполнения полетов в период с 20 августа 2019 по 31 декабря 2019. При определении самого пунктуального перевозчика учитывались отклонения более чем на 15 минут от расписания без учета отклонений, произошедших по метеоусловиям.