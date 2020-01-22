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Открылась книжно-иллюстрированная выставка «Саратов – Великой Победе»

Новости
Открылась книжно-иллюстрированная выставка «Саратов – Великой Победе»

В Центре муниципальной и краеведческой информации Центральной городской библиотеки в рамках Года памяти и славы в России, года 75-летия Победы в Великой Отечественной войне совместно с редактором информационно-краеведческого центра «Не за тридевять земель», архивистом ОГУ «Государственный архив Саратовской области» Владимиром Викторовичем Федосеевым организована книжно-иллюстрированная выставка «Саратов – Великой Победе».

Легендарная телепередача «Не за тридевять земель» на протяжении почти 60 лет занимается изучением и популяризацией краеведческих знаний о Саратовском крае. Исследовательская работа об участии наших земляков в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., вкладе саратовцев в Великую Победу всегда была в приоритете у известного краеведа, бессменного автора и ведущего программы Дмитрия Сергеевича Худякова.

На экспозиции представлены отчеты поисковых работ учащихся школ Саратовской области за 1978-1983 гг., посвященные сбору и изучению материалов об участии саратовцев в Великой Отечественной войне 1941-1945гг..

Библиотечный сегмент выставки - произведения писателей-фронтовиков Михаила Николаевича Алексеева, Исая Григорьевича Тобольского, а также книги о трудовом и боевом подвиге наших земляков в военные годы из фонда Центра муниципальной и краеведческой информации.

Выставка экспонируется до 20 февраля 2020 года по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина, 158/162, Центр муниципальной и краеведческой информации.

Часы работы: с 9.00 до 20.00. Вход свободный.