Саратовские фермеры чаще других российских коллег приобретают агротехнику в лизинг
По данным Росагролизинга Саратовская область возглавила список регионов, которые в 2019 году наиболее активно участвовали в льготных лизинговых программах по приобретению сельхозтехники, - поставлено 384 единицы.
Саратовская область также отмечена наибольшим спросом на покупку отечественных сельхозмашин. В регионе с Росагролизингом сотрудничают 310 аграриев.
По словам Губернатора Валерия Радаева такое техническое обновление позволяет саратовским аграриям быть конкурентоспособными и получать высокие результаты, несмотря на сложные климатические условия: «Поступление новых сельскохозяйственных машин в регион - это индикатор темпов технической модернизации сельхозпроизводства. Улучшение оснащенности отражается на экономике каждого хозяйства и предприятия: снижаются издержки, растёт производительность труда. Важно, что техника приобретается на льготных условиях, и такое взаимодействие с Росагролизингом будет поддерживаться и в дальнейшем».
В целом по итогам прошлого года, в рамках различных программ сельхозпроизводители области приобрели новой техники на сумму 7,5 млрд. рублей, в том числе 445 тракторов и 200 комбайнов.