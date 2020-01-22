От США до Австралии: Вячеслав Моше Кантор объявил список приглашённых гостей на Всемирный форум памяти Холокоста в Иерусалиме
Организатор Всемирного форума памяти Холокоста Вячеслав Моше Кантор уверен в необходимости глобальной коалиции по борьбе с антисемитизмом с участием первых лиц ведущих стран.
Более сорока глав государств, членов королевских семей, президентов, премьер-министров и глав парламентов из Европы, Северной Америки и Австралии примут участие в Пятом Всемирном форуме памяти Холокоста. Мероприятие под названием «Помнить Холокост, бороться с антисемитизмом!» состоится 23 января 2020 года в Иерусалиме, на площади Варшавского гетто в мемориальном комплексе «Яд Вашем». Вместе с Фондом «Всемирный форум памяти Холокоста» «Яд вашем выступил» одним из организаторов мероприятия.
Форум будет приурочен к 75-й годовщине освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау и Международному дню памяти жертв Холокоста. По мнению инициатора проведения форума, президента Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслава Моше Кантора, это самое масштабное мероприятие, посвящённое проблеме антисемитизма, на подобном высоком уровне в истории Израиля.
«Мы обязаны использовать форум как решающий и поворотный момент, чтобы сформировать глобальную коалицию лидеров, которые выступят со следующим решительным и единым посланием: антисемитизм во всех его формах недопустим, и в отношении тех, кто исповедует его идеи, будет действовать принцип нулевой толерантности», - убеждён Вячеслав Моше Кантор.
В программе форума на 23 января запланировано несколько мероприятий. Официальная часть откроется выступлением президента Израиля Реувена Ривлина, а также президента РФ Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона, принца Уэльского Чарльза и многих других глав государств и представителей правительств, а также организаторов форума. Выступления гостей форума будут перемежаться показами видеороликов и короткометражек, а также музыкальными интерлюдиями от интернационального оркестра под управлением Владимира Спивакова в сопровождении международного хора. Форум завершится памятной церемонией, в ходе которой выжившие в Холокосте зажгут вечный огонь, а участники форума возложат цветы к мемориалу «Восстание в Варшавском гетто».
Пятый Всемирный форум памяти Холокоста будет транслироваться в прямом эфире по спутниковой связи на весь мир, а также на официальном сайте и странице Яд Вашема в Facebook. Синхронный перевод будет осуществляться на шесть языков: английский, иврит, французский, немецкий, русский и испанский.
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Фонд «Всемирный форум памяти Холокоста», основанный в 2005 году Вячеславом Моше Кантором, – это международная организация, призванная сохранять память о Холокосте и его важнейших уроках для всего человечества, а также бороться с растущим антисемитизмом. Предыдущие мероприятия Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» состоялись в мемориалах Освенцим, Терезин и в урочище Бабий Яр. Они были организованы в сотрудничестве с Мемориалом Катастрофы и Героизма «Яд Вашем» при участии политиков и дипломатов самого высокого уровня. https://worldholocaustforum.org/