Инна Фридман назначена гендиректором офтальмологических клиник «3Z»
Один из основателей группы компаний «Три-З» (переименована в 2018 году в «3Z») Инна Фридман назначена новым генеральным директором группы компаний «3Z».
Инна Фридман – кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, до новой должности исполняла обязанности председателя совета директоров группы компаний «Три-З».
В своем стратегическом управлении новый генеральный директор планирует заняться укреплением фундамента бизнес-модели клиники, который основан на открытости, честности, любви и эмпатии к пациенту, вовлеченности команды врачей.
Вступив в должность, Инна Фридман отметила, что ее главная задача – окружить пациента заботой, избавить его от беспомощности и боли, линз и очков, помочь увидеть своими глазами окружающий мир, предоставив лучшую команду врачей и медицинского персонала. Глава группы компаний «3Z» напомнила, что сеть офтальмологических клиник стояла у истоков зарождения в России частной офтальмологической эры, сумела сделать настоящий технологический и биоинженерный прорыв, организовать сервис мирового уровня по принципу «всё включено», предложить пациентам инновационные методики.