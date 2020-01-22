22 ЯНВАРЯ 2020 СРЕДА
Новости
16:09 | 22 января
Открылась книжно-иллюстрированная выставка «Саратов – Великой Победе»
15:19 | 22 января
Саратовские фермеры чаще других российских коллег приобретают агротехнику в лизинг
14:23 | 22 января
В Историческом парке пройдет акция "Зачетка"
13:43 | 22 января
В Детском парке Саратова состоится мероприятие «Подвиг Ленинграда»
12:53 | 22 января
От США до Австралии: Вячеслав Моше Кантор объявил список приглашённых гостей на Всемирный форум памяти Холокоста в Иерусалиме
12:01 | 22 января
Инна Фридман назначена гендиректором офтальмологических клиник «3Z»
11:47 | 22 января
"Кристалл" победил в домашнем матче
11:40 | 22 января
В Саратове объявлен конкурс на замещение вакантной должности директоров трех школ
09:51 | 22 января
Новичком рейтинга популярности артистов стал Мухтар Хордаев
09:00 | 22 января
Потребителям Заводского района доступен подвоз воды
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Инна Фридман назначена гендиректором офтальмологических клиник «3Z»

Новости
Инна Фридман назначена гендиректором офтальмологических клиник «3Z»

Один из основателей группы компаний «Три-З» (переименована в 2018 году в «3Z») Инна Фридман назначена новым генеральным директором группы компаний «3Z».

Инна Фридман – кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, до новой должности исполняла обязанности председателя совета директоров группы компаний «Три-З».

В своем стратегическом управлении новый генеральный директор планирует заняться укреплением фундамента бизнес-модели клиники, который основан на открытости, честности, любви и эмпатии к пациенту, вовлеченности команды врачей.

Вступив в должность, Инна Фридман отметила, что ее главная задача – окружить пациента заботой, избавить его от беспомощности и боли, линз и очков, помочь увидеть своими глазами окружающий мир, предоставив лучшую команду врачей и медицинского персонала. Глава группы компаний «3Z» напомнила, что сеть офтальмологических клиник стояла у истоков зарождения в России частной офтальмологической эры, сумела сделать настоящий технологический и биоинженерный прорыв, организовать сервис мирового уровня по принципу «всё включено», предложить пациентам инновационные методики.