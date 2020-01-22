В Детском парке Саратова состоится мероприятие «Подвиг Ленинграда»
В год 75-летия Великой Победы 23 января в 12:00 в ГУК «Областная специальная библиотека для слепых» в Детском парке состоится мероприятие «Подвиг Ленинграда», посвящённое 76-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда (1944 г.).
Начнётся мероприятие с обзора книжной выставки «По страницам одной книги» Даниила Гранина и Алеся Адамовича «Блокадная книга». Затем прозвучит исторический рассказ о трагических событиях, о беспримерном героизме, мужестве и стойкости ленинградцев.
Пройдёт громкие чтения глав из «Блокадной книги» А. Адамовича и Д. Гранина, стихи О. Берггольц и песни о непокоренном Ленинграде. Участники прослушают 7 симфонию Шестаковича, под звуки метронома пройдёт минута молчания.
В мероприятии примут участие читатели библиотеки и волонтёры, которые станут участниками акции памяти «Блокадный хлеб». Акция через символы актуализирует память поколений и гордость за мужество мирного населения блокадного Ленинграда. Ключевым символом акции памяти является кусочек хлеба весом в 125 граммов – именно такая минимальная норма выдачи хлеба на человека в день была установлена во время блокады Ленинграда.
Вниманию участников вечера будет предложена выставка исторической памяти «Нестихающая боль блокады».