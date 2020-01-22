В Детском парке Саратова состоится мероприятие «Подвиг Ленинграда»

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Начнётся мероприятие с обзора книжной выставки «По страницам одной книги» Даниила Гранина и Алеся Адамовича «Блокадная книга». Затем прозвучит исторический рассказ о трагических событиях, о беспримерном героизме, мужестве и стойкости ленинградцев.Пройдёт громкие чтения глав из «Блокадной книги» А. Адамовича и Д. Гранина, стихи О. Берггольц и песни о непокоренном Ленинграде. Участники прослушают 7 симфонию Шестаковича, под звуки метронома пройдёт минута молчания.В мероприятии примут участие читатели библиотеки и волонтёры, которые станут участниками акции памяти «Блокадный хлеб». Акция через символы актуализирует память поколений и гордость за мужество мирного населения блокадного Ленинграда. Ключевым символом акции памяти является кусочек хлеба весом в 125 граммов – именно такая минимальная норма выдачи хлеба на человека в день была установлена во время блокады Ленинграда.Вниманию участников вечера будет предложена выставка исторической памяти «Нестихающая боль блокады».