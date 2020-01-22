В Историческом парке пройдет акция "Зачетка"

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В честь «профессионального» праздника и в качестве поддержки всех студентов Саратова в учебе, в нашем парке пройдет акция «Зачётка».25 января любой студент высшего или среднего профессионального учебного заведения сможет бесплатно посетить одну из экспозиций Исторического парка — на выбор. Для этого нужно предъявить свою зачетную книжку и подтвердить статус студента. Бонусом для студентов-отличников станет еще один бесплатный билет, но уже в другую экспозицию.Приглашаем студентов присоединиться к акции «Зачётка» и провести насыщенный день в Историческом парке!Узнавать о других мероприятиях, акциях, тематических экскурсиях и квестах парка вы можете по телефону: (8452) 69-50-34.