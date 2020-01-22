22 ЯНВАРЯ 2020 СРЕДА
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В Саратове объявлен конкурс на замещение вакантной должности директоров трех школ

Новости
В Саратове объявлен конкурс на замещение вакантной должности директоров трех школ

Администрация муниципального образования «Город Саратов» объявляет конкурс на замещение вакантной должности директоров трех школ:

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 103» Ленинского района г. Саратова.
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3 им. А.С. Пушкина Октябрьского района г. Саратова» .
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 10» Ленинского района г. Саратова.
К кандидату на замещение указанных должностей предъявляются следующие требования: наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

Прием документов и заявлений кандидатов осуществляется по адресу: 410004, Саратов, ул. 2-я Садовая, д.13/19, кабинет № 12.

С понедельника по пятницу с 9.00 часов до 13 часов и с 14 часов до 18 часов.

Начало приема заявок от кандидатов на участие в конкурсе с 09.00 часов 10 февраля 2020 года, окончание - в 18.00 часов 14 февраля 2020 года.