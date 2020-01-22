В Саратове объявлен конкурс на замещение вакантной должности директоров трех школ

просмотров: 90

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 103» Ленинского района г. Саратова.Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3 им. А.С. Пушкина Октябрьского района г. Саратова» .Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 10» Ленинского района г. Саратова.К кандидату на замещение указанных должностей предъявляются следующие требования: наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.Прием документов и заявлений кандидатов осуществляется по адресу: 410004, Саратов, ул. 2-я Садовая, д.13/19, кабинет № 12.С понедельника по пятницу с 9.00 часов до 13 часов и с 14 часов до 18 часов.Начало приема заявок от кандидатов на участие в конкурсе с 09.00 часов 10 февраля 2020 года, окончание - в 18.00 часов 14 февраля 2020 года.