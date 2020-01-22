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"Кристалл" победил в домашнем матче

Новости
"Кристалл" победил в домашнем матче

Матчи «Кристалла» и «Металлурга» в этом сезоне приобрели славу одних из самых упорных в лиге – разница в счете ни разу не превышала одну шайбу. Отчетный поединок эту славу не подтвердил.

Обе команды помнили о цене удалений в предыдущем матче, поэтому в первом игровом отрезке действовали достаточно дисциплинированно. Саратовцы не сумели реализовать большинство в формате 5-на-3, тем же ответили гости, но уже при игре 5-на-4. До середины игры на табло горели нули, и только на 32-й минуте Россохатский открыл счет. Сразу после пропущенной шайбы вологжане несколько занервничали, получили 6 минут штрафа почти подряд и пропустили второй гол. Равная игра продолжалась и в третьем периоде, ключевым моментом которого стали почти полторы минуты игры в двойном численном преимуществе у «Металлурга». Множество бросков гостей летели мимо цели, а с остальными безукоризненно справился Сердюк, заработавший свой первый «сухарь» в сезоне. Точку в матче поставил Абдрашитов, который так праздновал свой гол, что схлопотал дисциплинарный штраф – однако общей радости от победы это уже не омрачило.

МХК «Кристалл» (Саратов) – ХК «Металлург» (Вологодская область) 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). 20 января 2020. Саратов. ЛДС «Кристалл». 300 зрителей. Судьи: Зосимов. Попыкин, Юдин.

«Кристалл» (22): Сердюк; Еманов – Кабиров, Абдрашитов (10) – Полушин (2) – Лисицын (2); Грозовский – Каширин (2), Степанов – Россохатский – Мещеряков; Нечаев – Гаськов (2); Булгурян – Трофимов (К) (2) – Агапкин; Жиленко – Теллин – Присталов.

«Металлург» (16): Назаркин; Климов – Сидоров (К), Войтович – Кидаров – Луганцев; Элабиев (2) – Александров (2), Данилов (2) – Шафеев – Вафин; Воинков – Шишов, Бегаев (2) – Мальцев – Коляев; Загоскин – Семенов, Яковлев (2) – Домаков (2) – Гроза.

Голы: 1:0 – Россохатский (Нечаев, Степанов, 31:31);
2:0 – Булгурян (Нечаев, Агапкин, 37:43, 5х4);
3:0 – Абдрашитов (Лисицын, Грозовский, 56:10).

Броски: 27:30
Броски в створ: 22:22
Вбрасывания: 25:27

По сообщению регионального министерства молодёжной политики и спорта.