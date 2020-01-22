22 ЯНВАРЯ 2020 СРЕДА
Новости
16:09 | 22 января
Открылась книжно-иллюстрированная выставка «Саратов – Великой Победе»
15:19 | 22 января
Саратовские фермеры чаще других российских коллег приобретают агротехнику в лизинг
14:23 | 22 января
В Историческом парке пройдет акция "Зачетка"
13:43 | 22 января
В Детском парке Саратова состоится мероприятие «Подвиг Ленинграда»
12:53 | 22 января
От США до Австралии: Вячеслав Моше Кантор объявил список приглашённых гостей на Всемирный форум памяти Холокоста в Иерусалиме
12:01 | 22 января
Инна Фридман назначена гендиректором офтальмологических клиник «3Z»
11:47 | 22 января
"Кристалл" победил в домашнем матче
11:40 | 22 января
В Саратове объявлен конкурс на замещение вакантной должности директоров трех школ
09:51 | 22 января
Новичком рейтинга популярности артистов стал Мухтар Хордаев
09:00 | 22 января
Потребителям Заводского района доступен подвоз воды
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Потребителям Заводского района доступен подвоз воды

Новости


В связи с изменениями параметров холодного водоснабжения в ходе проведения работ 22 января на водопроводе потребителям доступен подвоз воды:

- ул. Огородная, 33, Детская инфекционная больница, с 10:30 до 11:30, с 15:30 до 16:30
- ул. Штейнберга, 50, ГУЗ «Саратовская областная психиатрическая больница им. Св. Софии», с 12:00 до 13:30, с 17:00 до 18:00
- ул. Заречная, 2, ММУ «Городская больница №10», с 10:30 до 11:30, с 15:30 до 16:00
- ул. Ново-Крекингская, 18, Центр для детей инвалидов «Возвращение», с 12:00 до 12:30,
с 16:30 до 17:00
- ул. Брянская, 9, Родильный дом №2, с 12:30 до 13:00, с 17:00 до 17:30.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код