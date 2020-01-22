Потребителям Заводского района доступен подвоз воды
В связи с изменениями параметров холодного водоснабжения в ходе проведения работ 22 января на водопроводе потребителям доступен подвоз воды:
- ул. Огородная, 33, Детская инфекционная больница, с 10:30 до 11:30, с 15:30 до 16:30
- ул. Штейнберга, 50, ГУЗ «Саратовская областная психиатрическая больница им. Св. Софии», с 12:00 до 13:30, с 17:00 до 18:00
- ул. Заречная, 2, ММУ «Городская больница №10», с 10:30 до 11:30, с 15:30 до 16:00
- ул. Ново-Крекингская, 18, Центр для детей инвалидов «Возвращение», с 12:00 до 12:30,
с 16:30 до 17:00
- ул. Брянская, 9, Родильный дом №2, с 12:30 до 13:00, с 17:00 до 17:30.