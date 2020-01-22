Новичком рейтинга популярности артистов стал Мухтар Хордаев

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Лидеров по аншлагам осталось не так много, в их числе – группа Би 2, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Стас Михайлов, часто гастролирующие по регионам. В рейтинг популярности активно ворвался Мухтар Хордаев, автор и исполнитель, уверенно штурмующий своими концертами российские регионы и концертные площадки Европы, Америки и частных VIP-мероприятий.Интересно, что отечественные олигархи по-прежнему предпочитают приглашать к себе Григория Лепса и Ивана Урганта. Но в этом списке в числе дебютантов также появились Оксана Федорова и Мухтар Хордаев. Предполагается, что интерес к Хордаю (так еще называют Мухтара) появился после выхода песни «Друзей и денег не бывает много», которая сейчас у финансовых воротил считается «застольной».Мухтара Хордаева еще называют «темной лошадкой» российского шоу-бизнеса. Он не афиширует свою личную жизнь, ведет закрытый образ жизни, при этом является обладателем ряда престижных музыкальных наград и звания заслуженного артиста. Друзья и коллеги характеризуют Хордая как лирика с военной закалкой – в свое время Мухтар окончил Суворовское училище.