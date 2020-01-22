22 ЯНВАРЯ 2020 СРЕДА
Новости
16:09 | 22 января
Открылась книжно-иллюстрированная выставка «Саратов – Великой Победе»
15:19 | 22 января
Саратовские фермеры чаще других российских коллег приобретают агротехнику в лизинг
14:23 | 22 января
В Историческом парке пройдет акция "Зачетка"
13:43 | 22 января
В Детском парке Саратова состоится мероприятие «Подвиг Ленинграда»
12:53 | 22 января
От США до Австралии: Вячеслав Моше Кантор объявил список приглашённых гостей на Всемирный форум памяти Холокоста в Иерусалиме
12:01 | 22 января
Инна Фридман назначена гендиректором офтальмологических клиник «3Z»
11:47 | 22 января
"Кристалл" победил в домашнем матче
11:40 | 22 января
В Саратове объявлен конкурс на замещение вакантной должности директоров трех школ
09:51 | 22 января
Новичком рейтинга популярности артистов стал Мухтар Хордаев
09:00 | 22 января
Потребителям Заводского района доступен подвоз воды
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Новичком рейтинга популярности артистов стал Мухтар Хордаев

Новости
Новичком рейтинга популярности артистов стал Мухтар Хордаев

Ассоциация развлекательных мероприятий и топовые концертные агентства представили рейтинг популярности музыкальных жанров и артистов.

Лидеров по аншлагам осталось не так много, в их числе – группа Би 2, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Стас Михайлов, часто гастролирующие по регионам. В рейтинг популярности активно ворвался Мухтар Хордаев, автор и исполнитель, уверенно штурмующий своими концертами российские регионы и концертные площадки Европы, Америки и частных VIP-мероприятий.

Интересно, что отечественные олигархи по-прежнему предпочитают приглашать к себе Григория Лепса и Ивана Урганта. Но в этом списке в числе дебютантов также появились Оксана Федорова и Мухтар Хордаев. Предполагается, что интерес к Хордаю (так еще называют Мухтара) появился после выхода песни «Друзей и денег не бывает много», которая сейчас у финансовых воротил считается «застольной».

Мухтара Хордаева еще называют «темной лошадкой» российского шоу-бизнеса. Он не афиширует свою личную жизнь, ведет закрытый образ жизни, при этом является обладателем ряда престижных музыкальных наград и звания заслуженного артиста. Друзья и коллеги характеризуют Хордая как лирика с военной закалкой – в свое время Мухтар окончил Суворовское училище.