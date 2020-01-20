Названы лауреаты Международной премии для успешных женщин Successful Ladies Awards
В столичном Golden Palace состоялась церемония награждения Международной премии для успешных женщин Successful Ladies Awards.
Премия стала одним из знаковых событий 2019 года. Организатором мероприятия выступила продюсерская компания «Атмосфера» в лице Яны Кутуевой. Победителями премии стали женщины со всего мира, достигшие определенных вершин в своей профессии и деятельности. Как отметила Яна Кутуева, цель премии – популяризация профессионального развития и самосовершенствования во всех сферах, а также малого и среднего бизнеса.
На соискание премии было прислано более 1000 заявок. Жюри, в состав которого вошли известные журналисты, ученые, бизнесмены, определили лучших в самых разных сферах маркетинга, бизнеса, интернет-проектов, медиа, культуры, медицины, красоты, спорта, кино, театра и других направлениях.
В ходе премии гостей радовали выступлениями известные исполнители и музыкальные коллективы. Ведущим вечера стал актер Дмитрий Кожома.
Премия стала одним из знаковых событий 2019 года. Организатором мероприятия выступила продюсерская компания «Атмосфера» в лице Яны Кутуевой. Победителями премии стали женщины со всего мира, достигшие определенных вершин в своей профессии и деятельности. Как отметила Яна Кутуева, цель премии – популяризация профессионального развития и самосовершенствования во всех сферах, а также малого и среднего бизнеса.
На соискание премии было прислано более 1000 заявок. Жюри, в состав которого вошли известные журналисты, ученые, бизнесмены, определили лучших в самых разных сферах маркетинга, бизнеса, интернет-проектов, медиа, культуры, медицины, красоты, спорта, кино, театра и других направлениях.
В ходе премии гостей радовали выступлениями известные исполнители и музыкальные коллективы. Ведущим вечера стал актер Дмитрий Кожома.