20 ЯНВАРЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
14:06 | 18 января
Названы лауреаты Международной премии для успешных женщин Successful Ladies Awards
16:18 | 17 января
В Саратовском академическом театре драмы состоится презентация книги Ольги Харитоновой "Дзекун"
15:30 | 17 января
«Саратов - Волга» проведет первый домашний матч по мини-футболу в Первенстве России
14:38 | 17 января
Более 700 тысяч человек приняли участие в историко-патриотических проектах ПривЖД в 2019 году
13:42 | 17 января
В Академопере пройдёт очередной проект «Звезды российской оперы на саратовской сцене»
12:52 | 17 января
В 2019 году «Гагарин» обслужил более 257 тысяч пассажиров
12:00 | 17 января
Более 30 тысяч должников-физических лиц получили судебные приказы за тепловые долги
11:09 | 17 января
Народный театр драмы «Пятое время года» покажет спектакль по пьесе Джона Патрика «Странная миссис Сэвидж»
10:18 | 17 января
Технологии бережливого производства на ПривЖД позволили сэкономить более 136 миллионов рублей в 2019 году
09:37 | 17 января
Михаил Исаев поручил своим заместителям провести работу по оборудованию в ближайшее время остановочных пунктов расписанием движения общественного транспорта
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Названы лауреаты Международной премии для успешных женщин Successful Ladies Awards

Новости
В столичном Golden Palace состоялась церемония награждения Международной премии для успешных женщин Successful Ladies Awards.

Названы лауреаты Международной премии для успешных женщин Successful Ladies Awards

Премия стала одним из знаковых событий 2019 года. Организатором мероприятия выступила продюсерская компания «Атмосфера» в лице Яны Кутуевой. Победителями премии стали женщины со всего мира, достигшие определенных вершин в своей профессии и деятельности. Как отметила Яна Кутуева, цель премии – популяризация профессионального развития и самосовершенствования во всех сферах, а также малого и среднего бизнеса.
На соискание премии было прислано более 1000 заявок. Жюри, в состав которого вошли известные журналисты, ученые, бизнесмены, определили лучших в самых разных сферах маркетинга, бизнеса, интернет-проектов, медиа, культуры, медицины, красоты, спорта, кино, театра и других направлениях.
В ходе премии гостей радовали выступлениями известные исполнители и музыкальные коллективы. Ведущим вечера стал актер Дмитрий Кожома.
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