В Саратовском академическом театре драмы состоится презентация книги Ольги Харитоновой "Дзекун"
В этом сезоне Саратовский академический театр драмы завершает цикл вечеров «Легенды Саратовского театра драмы» 25 января.
Все желающие приглашаются в Музей театра, где состоится семнадцатая встреча (третья – в этом сезоне).
"Целый ряд наших встреч был посвящен спектаклям выдающегося режиссера, народного артиста России Александра Ивановича Дзекуна. На протяжении без малого четверти века он определял направление и художественные поиски творческого коллектива театра. Созданные им постановки неизменно вызывали общественный интерес, привлекали внимание публики и профессионального сообщества.
Год Театра завершился выходом книги «Дзекун», посвященной творчеству мастера. Ее издание осуществлено при поддержке Министерства культуры Саратовской области. Постоянные слушатели «Легенд» получат книгу в подарок", - анонсирует встречу пресс-служба театра.
Начало в 17.00
Автор цикла Ольга Харитонова
Для всех желающих, вход бесплатный по
предварительной регистрации на сайте театра