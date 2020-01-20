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«Саратов - Волга» проведет первый домашний матч по мини-футболу в Первенстве России

Новости


Завтра, 18 января, в 14:00 в ФОК «Юбилейный» состоится первая домашняя игра в 2020 году саратовской команды по мини-футболу «Саратов-Волга» против команды из Уфы (Республика Башкортостан) «Алга» в рамках Первенства России по мини-футболу конференции Запад.

На матч приглашаются все желающие! Вход свободный!
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