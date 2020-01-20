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Более 700 тысяч человек приняли участие в историко-патриотических проектах ПривЖД в 2019 году

Новости


В 2019 году более семисот тысяч человек приняли участие в различных историко-патриотических акциях, организованных Приволжской железной дорогой.

Наибольший интерес у жителей Волгоградской, Саратовской и Астраханской областей вызвал ретропоезд «Воинский эшелон», состоявший из двух действующих паровозов серии Л-2331 и Л-2055, а также семи железнодорожных платформ с образцами техники времен Великой Отечественной Войны. С 8 апреля по 15 мая 2019 года поезд посетил 33 станции Приволжской железной дороги.

На станциях Ершов, Петров Вал и Верхний Баскунчак проводились динамические выставки железнодорожной техники. В ходе мероприятий были представлены современные локомотивы, обеспечивающие движение пассажирских и грузовых поездов, а также действующие паровозы. Каждая выставка сопровождалось показом исторических железнодорожных костюмов.
Более 20 тысяч человек посетили передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД», который работал на 10 станциях Приволжской железной дороги.
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