В 2019 году «Гагарин» обслужил более 257 тысяч пассажиров
В 2019 году в международном аэропорту «Гагарин» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») было обслужено 257 582 пассажира.
На внутрироссийских рейсах было обслужено 246 400 пассажира, на международных направления трафик составил 11 182 человека.
Пассажиропоток нового аэропорта «Гагарин» с 20 августа по 31 декабря 2019 года превысил на 46% загрузку старого аэропорта Саратова («Центральный») за аналогичный период 2018 года.
В 2019 году полеты из аэропорта «Гагарин» на регулярной основе выполняли 7 авиакомпаний по 6 регулярным направлениям. По внутрироссийским и международным маршрутам выполнена 2 601 взлетно-посадочная операция, а общий объем грузов и почты, обработанных с начала открытия аэропорта в 2019 году, составил более 377 тонн.