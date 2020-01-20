В Академопере пройдёт очередной проект «Звезды российской оперы на саратовской сцене»
31 января в театре оперы и балета стартует проект «Звезды российской оперы на саратовской сцене».
В трех репертуарных спектаклях театра примут участие приглашенные солисты.
Откроет проект 31 января опера Дж. Пуччини «Тоска» с участием солиста Московского театра «Новая опера» им. Е. Колобова и Государственного академического Мариинского театра заслуженного артиста России Сергея Мурзаева (в партии Скарпиа).
2 февраля саратовского зрителя ждет опера «Иоланта» П. Чайковского. В этом спектакле выступят солистка Московского театра «Новая опера» им. Е. Колобова лауреат Международных конкурсов Виктория Шевцова (в партии Иоланты) и солист Московского театра «Геликон-опера» лауреат Международных конкурсов Александр Киселев (в партии Короля Рене).
Завершится проект 6 февраля оперой Дж. Верди «Травиата», главные партии в которой исполнят солистка Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича - Данченко лауреат Международных конкурсов Мария Макеева (в партии Виолетты Валери) и солист Московского театра «Новая опера» им. Е. Колобова лауреат Международных конкурсов Александр Мартынов (в партии Жоржа Жермона).
Основной целью проекта «Звезды российской оперы на Саратовской сцене» является знакомство широкой саратовской публики с исполнительским мастерством солистов ведущих театров России.