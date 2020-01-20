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Более 30 тысяч должников-физических лиц получили судебные приказы за тепловые долги

Новости


В 2019 году специалисты Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» оформили в отношении недобросовестных клиентов Саратова, Энгельса и Балакова более 30 тысяч заявлений на выдачу судебных приказов на общую сумму 283 млн рублей.

Фигурантами документов стали жители многоквартирных домов, которые на протяжении разного времени не оплачивали счета за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения.

После вынесения судебных решений с должниками начинает работать служба судебных приставов. Она вправе наложить арест на имущество неплательщика, его банковские и пенсионные счета, ограничить выезд за пределы России и запретить любые регистрационные действия с недвижимостью.

Энергетики напоминают, что в случае принудительного взыскания долгов недобросовестному клиенту придется также оплатить пени, судебные издержки, госпошлину и исполнительский сбор в пользу службы судебных приставов.

Подробную информацию об урегулировании своих долгов жители городов могут получить у специалистов филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» по телефонам в Саратове: 8 (8452) 24-51-54, в Энгельсе: 8 (8453) 54-42-75, в Балакове: (8453) 32-20-20, 8-800-100-10-12 и в офисах продаж.
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