Более 30 тысяч должников-физических лиц получили судебные приказы за тепловые долги

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Фигурантами документов стали жители многоквартирных домов, которые на протяжении разного времени не оплачивали счета за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения.После вынесения судебных решений с должниками начинает работать служба судебных приставов. Она вправе наложить арест на имущество неплательщика, его банковские и пенсионные счета, ограничить выезд за пределы России и запретить любые регистрационные действия с недвижимостью.Энергетики напоминают, что в случае принудительного взыскания долгов недобросовестному клиенту придется также оплатить пени, судебные издержки, госпошлину и исполнительский сбор в пользу службы судебных приставов.Подробную информацию об урегулировании своих долгов жители городов могут получить у специалистов филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» по телефонам в Саратове: 8 (8452) 24-51-54, в Энгельсе: 8 (8453) 54-42-75, в Балакове: (8453) 32-20-20, 8-800-100-10-12 и в офисах продаж.