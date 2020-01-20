Народный театр драмы «Пятое время года» покажет спектакль по пьесе Джона Патрика «Странная миссис Сэвидж»
18 января на сцене Саратовского областного центра народного творчества имени Л.А. Руслановой народный театр драмы «Пятое время года» покажет спектакль по пьесе Джона Патрика «Странная миссис Сэвидж».
Главная героиня, Этель Сэвидж, – богатая вдова. Двое детей её мужа от предыдущего брака узнают, что она основала фонд, который тратит деньги на осуществление необычных желаний людей, делая их счастливыми. Они помещают свою мачеху в психиатрическую лечебницу и оформляют себя её опекунами.
В лечебнице она знакомится с несколькими, «почти нормальными», обитателями. Подружившись с ними, она начинает смотреть на свою жизнь новыми глазами. В это же время приёмные дети навещают её, чтобы узнать, куда она спрятала деньги. Она их дурачит и заставляет совершать в поисках денег безумные поступки, о которых потом рассказывают газеты.
После нескольких сюжетных поворотов героиня в финале получает возможность уйти из клиники или остаться…
Действующие лица и исполнители:
Этель П. Сэвидж – Татьяна Сажнова, Тит Сэвидж - Дмитрий Голод, Лили-Бэлл Сэвидж – Екатерина Скорик, Флоренс Уильямс – Светлана Шишилина, Фэри Мей – Светлана Леванде, Джеффри – Олег Шишилин, Генибал – Александр Ватман, Пэдди – Юлия Елистратова, мисс Вилли – Валентина Назарова, доктор Эмметт – Александр Коваль.
Категория 12+
Адрес: Саратов, улица Ломоносова, дом 20 (проезд на авт. № 53, 11, остановка «Техстекло»), малый зал (третий этаж).
Начало спектакля в 18.00. Стоимость билета – 100 руб.