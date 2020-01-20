Народный театр драмы «Пятое время года» покажет спектакль по пьесе Джона Патрика «Странная миссис Сэвидж»

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Главная героиня, Этель Сэвидж, – богатая вдова. Двое детей её мужа от предыдущего брака узнают, что она основала фонд, который тратит деньги на осуществление необычных желаний людей, делая их счастливыми. Они помещают свою мачеху в психиатрическую лечебницу и оформляют себя её опекунами.В лечебнице она знакомится с несколькими, «почти нормальными», обитателями. Подружившись с ними, она начинает смотреть на свою жизнь новыми глазами. В это же время приёмные дети навещают её, чтобы узнать, куда она спрятала деньги. Она их дурачит и заставляет совершать в поисках денег безумные поступки, о которых потом рассказывают газеты.После нескольких сюжетных поворотов героиня в финале получает возможность уйти из клиники или остаться…Действующие лица и исполнители:Этель П. Сэвидж – Татьяна Сажнова, Тит Сэвидж - Дмитрий Голод, Лили-Бэлл Сэвидж – Екатерина Скорик, Флоренс Уильямс – Светлана Шишилина, Фэри Мей – Светлана Леванде, Джеффри – Олег Шишилин, Генибал – Александр Ватман, Пэдди – Юлия Елистратова, мисс Вилли – Валентина Назарова, доктор Эмметт – Александр Коваль.Категория 12+Адрес: Саратов, улица Ломоносова, дом 20 (проезд на авт. № 53, 11, остановка «Техстекло»), малый зал (третий этаж).Начало спектакля в 18.00. Стоимость билета – 100 руб.