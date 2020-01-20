Технологии бережливого производства на ПривЖД позволили сэкономить более 136 миллионов рублей в 2019 году
В 2019 году на полигоне Приволжской железной дороги было реализовано более 100 проектов бережливого производства с суммарным экономическим эффектом более 136 млн рублей. Это на 44% больше показателей 2018 года (94,5 миллиона рублей).
В реализации проектов были задействованы сотрудники из 95 структурных подразделений, действующих на полигоне Приволжской железной дороги. Наибольший вклад внесли предприятия Приволжской дирекции моторвагонного подвижного состава (с экономическим эффектом 56,6 млн рублей), Приволжской дирекции тяги (36,1 млн рублей), Приволжской дирекции инфраструктуры (с экономическим эффектом 28,1 млн рублей).
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Программа проектов «Бережливое производство в ОАО «РЖД» реализуется на Приволжской железной дороге с 2011 года. За 9 лет разработано и внедрено более 1,5 тыс. проектов бережливого производства с суммарным экономическим эффектом около 0,5 млрд рублей.
По сообщению службы корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги.