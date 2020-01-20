Михаил Исаев поручил своим заместителям провести работу по оборудованию в ближайшее время остановочных пунктов расписанием движения общественного транспорта

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«Вчера в паблике сторонников Председателя Государственной Думы было размещено видео, в котором Вячеслав Викторович Володин рассказал о многочисленных обращениях, поступающих в аккаунт по работе общественного транспорта в Саратове в вечернее время.Да, проблема такая есть. Мне также приходят жалобы на этот счёт, по итогам которых «Транспортное управление» выходит с проверками по обозначенным маршрутам, а перевозчикам направляются требования соблюдать графики.Изучив этот вопрос более детально, мы понимаем, что необходимо помимо работы с транспортными компаниям усилить информирование горожан.Люди, приходя на остановку, должны знать – в какое конкретное время прибудет тот или иной автобус.Мной поручено заместителю по городскому хозяйству провести работу по оборудованию в ближайшее время остановочных пунктов расписанием движения общественного транспорта, а также в перспективе разработать электронную систему работы автобусов», - написал Михаил Исаев.Также глава города посоветовал саратовцам сообщать о замечаниях к работе общественного транспорта ему в аккаунте и поинтересовался у них, стоит ли «Транспортному управлению» завести свои страницы в соцсетях.Информирует пресс-служба саратовского градоначальника.