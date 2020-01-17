В Саратове ожидается туман и гололед
По информации Саратовского ЦГМС на 16–17 января в Саратове ожидается облачная погода с прояснениями, ночью без существенных осадков, утром и днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, мороси.
Ветер юго-западный, с переходом днем на северо-западный 5-10 м/с, ночью и утром порывы до 13 м/с.
Температура: ночью – 1о С… - 3о С, днём - 1о С... + 1о С.
Ночью и днем 17.01.2020г. в Саратове на возвышенных местах ожидается туман с видимостью 500 м и менее, гололедица.
Возможно повышение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий, затруднение в работе транспорта.