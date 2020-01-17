В Саратове состоится встреча из цикла «Гордимся славою героев»
31 января в 15.00 часов на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 95» состоится торжественная встреча ветеранов и учащихся из цикла «Гордимся славою героев», посвящённая 77-й годовщине Победы Советской Армии в Сталинградской битве.
Организаторами мероприятия являются комитет по образованию муниципального образования «Город Саратов», МУДО «Центр туризма, краеведения и морской подготовки».
В мероприятии примут участие бывшие юнги, мичманы и капитаны речного флота, среди них: Измаил Абдулович Темирбулатов, бывший юнга Саратовской школы юнг, капитан речного флота, участник Сталинградской битвы, Юрий Петрович Шабашев, капитан 2-го ранга, ветеран ВМФ, член Саратовской региональной общественной организации «Морское собрание» и другие ветераны речного флота.
Члены детского объединения «Наша Родина» Центра туризма, краеведения и морской подготовки, учащиеся МОУ «СОШ № 2 имени В.П. Тихонова» и МОУ «СОШ № 95», расскажут гостям о героических страницах истории Волжской Военной Флотилии, а учащиеся МОУ «Гимназии №2» поделятся результатами своего поиска о героическом судне ВВФ - «Ласточка».