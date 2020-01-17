Саратовцы приглашаются на фольклорный праздник «От Рождества до святого Крещения»
17 января в 14.00 в модельной библиотеке № 9 (ул. Аткарская 12/14) состоится фольклорный праздник «От Рождества до святого Крещения».
Мероприятие подготовлено совместно с администрацией Октябрьского района муниципального образования «Города Саратов», МБУДО «Детская музыкальная школа №14», МОУ «СОШ №7».
В программе - экскурс в обрядовые традиции, костюмированное фольклорное театрализованное представление, русские народные игры, забавы, святочные гадания.
Ведущий расскажет о традициях празднования Рождества и Крещения, святочных обрядах, познакомит гостей с книгами о русских народных праздниках.
В мероприятии примут участие члены клуба библиотеки «Активное долголетие».
Музыкальные номера прозвучат в исполнении учащихся МОУ «СОШ №7» и ансамбля народных инструментов МБУДО «Детская музыкальная школа №14».
Вход свободный.