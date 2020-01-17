В Саратовской консерватории пройдет на BEETHOVEN-FEST

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Под девизом "Открываем заново Бетховена" состоятся более тысячи культурных событий по всему миру: концерты, оперные спектакли, выставки, литературные чтения, симпозиумы. Педагоги и студенты Саратовской консерватории подготовили для слушателей собственный Beethoven-fest (наряду с ежегодным Beethovenfest в Бонне) и предлагают неисчерпаемую возможность заново открыть для себя этого легендарного музыканта."Открытие фестиваля состоится 18 января. В программе концерта прозвучат камерные и вокальные произведения композитора от ранних до поздних— сонаты для валторны, виолончели, трио струнных и духовых инструментов, пьесы для квартета тромбонов, а венчать концерт будет самое знаменитое произведение Л.В. Бетховена, Лунная соната в исполнении Народного артиста России Альберта Тараканова.Исполнители: Ольга Алакина (сопрано), Ольга Скрипинская (флейта), Нина Роженецкая (фагот), Валентин Статник (валторна), Альберт Тараканов, Татьяна Нечаева, Марина Соловова, Жанна Назарьянц, Ирина Статник, Ольга Надольская (фортепиано), Рю Хи Юн, Ольга Толкушкина (скрипка), Эдуард Гавриленков (альт), Дмитрий Тупицын, Светлана Стадникова (виолончель).Ведущая: Елена Пономарёва.Beethovenfest в Саратове будет идти на протяжении всего года. 18 апреля в Большом зале пройдёт концерт БЕТХОВЕН- XXI: ВЕЧЕР ТРАНСКРИПЦИЙ с участием Поволжского камерного оркестра и хора Детской музыкальной школы для одаренных детей имени Л.И. Шугома. 26 сентября в исполнении ведущих солистов консерватории прозвучит камерная музыка венских композиторов XVIII-XX вв. 16 декабря на торжественном закрытии фестиваля выступят симфонический оркестр и академический хор консерватории", - сообщает пресс-служба СГК имени Л.В.Собинова.