Пятьдесят спортсменов региона приняли участие в лыжной гонке "Олимпийские надежды"
С 11 по 12 января 2020 года в Базарном Карабулаке прошло ежегодное Первенство Саратовской области по лыжным гонкам «Олимпийские Надежды».
Организаторами мероприятия выступила областная федерация лыжных гонок. Главный судья соревнований - судья высшей категории Калмыков Сергей Геннадьевич.
Всего в заезде приняло участие более 50 юных лыжников. Спортменов предстояло преодолеть дистанции в 1,2 км, 3 км, 5км и 10 км.
По итогам выступлений победителями стали:
Чекалов Илья - 1 место, Балаково - дистанция 10 км;
Базылева Наталья - 1 место, Базарный Карабулак - дистанция 5 км;
Савельева Светлана - 1 место, Базарный Карабулак - дистанция 3 км;
Суспицын Вячеслав - 1 место, Базарный Карабулак - дистанция 5 км;
Захарова Софья - 1 место, Балтай - дистанция 1,2 км;
Бурдзенидзе Марат - 1 место, Новые Бурасы - дистанция 1,2 км.