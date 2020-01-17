К юбилею Великой Победы Музей боевой и трудовой славы подготовил проведение более ста мероприятий

просмотров: 140

В организации торжеств, посвященных Великой Победе, задействован весь потенциал культуры Саратовской области. К примеру, только в ГАУК «СИПК «Музей боевой и трудовой славы» подготовлено проведение более 100 мероприятий военно-патриотической направленности. Эта работа осуществлялась уже в 2019 году, за что «Музей боевой и Трудовой славы» единственный в России был удостоен Почетного вымпела Российского Союза ветеранов как лучшая организация в воспитании патриотизма, а также Почетной грамоты Российского военно-исторического общества «За верность традициям».В юбилейный год в музеях области состоятся презентации масштабных выставочных проектов. 20 января в музее боевой и трудовой славы состоится ХХ областная конференция поисковых отрядов «Обелиски».Пройдет цикл выставок «Поколение победителей», посвященных юбилеям саратовцев - Героев Отечества и участников Великой Отечественной войны.К юбилею Победы разработан специальный интерактивный экскурсионный маршрут «Т – 34 – ласточка в танковых войсках», ведется активная работа по созданию мемориала «Дорогами войны – дорогами Побед». На информационных щитах на территории Парка Победы будет размещена информация о великих битвах Великой Отечественной войны, выдающихся саратовцах, воинских дивизиях саратовского формирования.Настоящим подарком для саратовцев станет реализация в музее мультимедийного выставочного проекта «Путь к Победе 1941-1945». Эта инновационная отечественная разработка, военно-патриотическая медиа-программа, созданная с применением гейм-индустрии, на строго документальной основе. Данный проект – современное эффективное средство в деле воспитания патриотизма в молодежной среде, противодействия фальсификации истории, переписывания итогов Великой Отечественной войны.