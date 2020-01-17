17 ЯНВАРЯ 2020 ПЯТНИЦА
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14:09 | 16 января
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13:18 | 16 января
К юбилею Великой Победы Музей боевой и трудовой славы подготовил проведение более ста мероприятий
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К юбилею Великой Победы Музей боевой и трудовой славы подготовил проведение более ста мероприятий

Новости
К юбилею Великой Победы Музей боевой и трудовой славы подготовил проведение более ста мероприятий

2020 год в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина объявлен в нашей стране Годом памяти и славы.

В организации торжеств, посвященных Великой Победе, задействован весь потенциал культуры Саратовской области. К примеру, только в ГАУК «СИПК «Музей боевой и трудовой славы» подготовлено проведение более 100 мероприятий военно-патриотической направленности. Эта работа осуществлялась уже в 2019 году, за что «Музей боевой и Трудовой славы» единственный в России был удостоен Почетного вымпела Российского Союза ветеранов как лучшая организация в воспитании патриотизма, а также Почетной грамоты Российского военно-исторического общества «За верность традициям».

В юбилейный год в музеях области состоятся презентации масштабных выставочных проектов. 20 января в музее боевой и трудовой славы состоится ХХ областная конференция поисковых отрядов «Обелиски».

Пройдет цикл выставок «Поколение победителей», посвященных юбилеям саратовцев - Героев Отечества и участников Великой Отечественной войны.

К юбилею Победы разработан специальный интерактивный экскурсионный маршрут «Т – 34 – ласточка в танковых войсках», ведется активная работа по созданию мемориала «Дорогами войны – дорогами Побед». На информационных щитах на территории Парка Победы будет размещена информация о великих битвах Великой Отечественной войны, выдающихся саратовцах, воинских дивизиях саратовского формирования.

Настоящим подарком для саратовцев станет реализация в музее мультимедийного выставочного проекта «Путь к Победе 1941-1945». Эта инновационная отечественная разработка, военно-патриотическая медиа-программа, созданная с применением гейм-индустрии, на строго документальной основе. Данный проект – современное эффективное средство в деле воспитания патриотизма в молодежной среде, противодействия фальсификации истории, переписывания итогов Великой Отечественной войны.