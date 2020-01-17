В Саратове работают четыре катка и тринадцать лыжных баз

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На территории города Саратова залиты и функционируют катки стадионов "Спартак" и «Торпедо», каток в Детском парке, каток ТАУ Галерея (прокат коньков согласно тарифам). Ведется подготовка к заливке льда на стадионах "Сокол", "Волга", "Динамо", катка Лицея №56, катка СГТУ (Кумысная поляна, 3а). При наступлении более низких температурных показателей планируется заливка льда на Набережной Космонавтов и хоккейной коробки на Театральной площади.Кроме того на территории ряда образовательных организаций районов города Саратова функционируют ледовые площадки и хоккейные коробки, а так же площадки для занятия зимним футболом.Для любителей лыжного спорта в городе работают лыжные базы с прокатом инвентаря:- лыжная база санатория «Октябрьское ущелье» по предварительной записи по тел. 52-97-81 (Фрунзенский район);- лыжная база СГТУ (Октябрьский район, Смирновское ущелье, ул. Вяземская);- лыжные базы ГУПСО «РЦСП» – на 5-й Дачной; СГАП на 4-й Дачной; ГОУ ВПО «СГУ им. Н.Г. Чернышевского», Медицинского Университета на 4-й Дачной, ДООЦ «Мечта» на 9-й Дачной, ДООЦ «Звездочка» на 9-й Дачной, лыжная база, «Энергия» на 9-й Дачной, лыжный стадион «Зимний» на 5-й Дачной (Ленинский район);- лыжная база в МУДО ДООЦ «Дубки» на Кумысной поляне (Заводской район);- горнолыжная база «Роща» на 1-ой Дачной, лыжная база «Гора Вишневая» на 1-ой Дачной (Кировский район).