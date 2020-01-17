В канун Крещения Господня вводится временное ограничение движения транспорта
С целью обеспечения безопасности дорожного движения и перемещения пешеходов в период празднования Крещения будет введено временное ограничение остановки, стоянки и движения транспортных средств с 18.00 часов 18 января 2020 года по 03.00 часов 19 января 2020 года по следующим улицам:
- ул. Большой Затонской (в том числе парковке «Солярий»), от ул. Малой Горной в сторону д.123, на участке от кольца рынка стройматериалов перед спуском на серпантин;
- ул. Бабушкин Взвоз на участке дороги от ул. Чернышевского до ул. Набережная Космонавтов.
Исключение составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующих на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.