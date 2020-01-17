17 ЯНВАРЯ 2020 ПЯТНИЦА
Новости
17:15 | 16 января
В Саратове ожидается туман и гололед
16:33 | 16 января
Саратовцы приглашаются на фольклорный праздник «От Рождества до святого Крещения»
15:43 | 16 января
В Саратове состоится встреча из цикла «Гордимся славою героев»
15:00 | 16 января
В Саратовской консерватории пройдет на BEETHOVEN-FEST
14:09 | 16 января
Пятьдесят спортсменов региона приняли участие в лыжной гонке "Олимпийские надежды"
13:18 | 16 января
К юбилею Великой Победы Музей боевой и трудовой славы подготовил проведение более ста мероприятий
12:21 | 16 января
В Саратове работают четыре катка и тринадцать лыжных баз
11:35 | 16 января
В канун Крещения Господня вводится временное ограничение движения транспорта
10:48 | 16 января
В минувшие сутки в Саратовской области горели сарай, надворные постройки и иномарка
09:57 | 16 января
В Историческом парке пройдут бесплатные мастер-классы по робототехнике
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В минувшие сутки в Саратовской области горели сарай, надворные постройки и иномарка

Новости
В минувшие сутки в Саратовской области горели сарай, надворные постройки и иномарка

В минувшие сутки в Саратовской области произошло три пожара.

Вчера в час дня в Энгельсе загорелся сарай в селе Новопушкинское. Площадь пожара составила 35 квадратных метров В сарае находилось восемь кур. На тушение выезжала 1 единица техники, 6 человек личного состава.

В семь часов еечера на пульт «01» Саратова поступил сигнал о загорании автомобиля «Ауди-8» на улице 4-й Поперечной в Октябрьском районе. Площадь пожара составила 1 кв.м. На тушение выезжала 1 единица техники.

В 22.10 в районном посёлке Лысые Горы загорелись надворные постройки и сено на площади 105 квадратных метров. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.