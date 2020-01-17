В минувшие сутки в Саратовской области горели сарай, надворные постройки и иномарка
В минувшие сутки в Саратовской области произошло три пожара.
Вчера в час дня в Энгельсе загорелся сарай в селе Новопушкинское. Площадь пожара составила 35 квадратных метров В сарае находилось восемь кур. На тушение выезжала 1 единица техники, 6 человек личного состава.
В семь часов еечера на пульт «01» Саратова поступил сигнал о загорании автомобиля «Ауди-8» на улице 4-й Поперечной в Октябрьском районе. Площадь пожара составила 1 кв.м. На тушение выезжала 1 единица техники.
В 22.10 в районном посёлке Лысые Горы загорелись надворные постройки и сено на площади 105 квадратных метров. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.