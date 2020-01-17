17 ЯНВАРЯ 2020 ПЯТНИЦА
Новости
17:15 | 16 января
В Саратове ожидается туман и гололед
16:33 | 16 января
Саратовцы приглашаются на фольклорный праздник «От Рождества до святого Крещения»
15:43 | 16 января
В Саратове состоится встреча из цикла «Гордимся славою героев»
15:00 | 16 января
В Саратовской консерватории пройдет на BEETHOVEN-FEST
14:09 | 16 января
Пятьдесят спортсменов региона приняли участие в лыжной гонке "Олимпийские надежды"
13:18 | 16 января
К юбилею Великой Победы Музей боевой и трудовой славы подготовил проведение более ста мероприятий
12:21 | 16 января
В Саратове работают четыре катка и тринадцать лыжных баз
11:35 | 16 января
В канун Крещения Господня вводится временное ограничение движения транспорта
10:48 | 16 января
В минувшие сутки в Саратовской области горели сарай, надворные постройки и иномарка
09:57 | 16 января
В Историческом парке пройдут бесплатные мастер-классы по робототехнике
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В Историческом парке пройдут бесплатные мастер-классы по робототехнике

Новости


Бесплатные мастер-классы по робототехнике для школьников пройдут в Историческом парке 17 января.

Вместе со школами RoboSchool и RoboStart проведем День детских изобретений — юные участники мастер-классов освоят навыки по сборке моделей роботов базе конструкторов LEGO Mindstorms EV3 и WeDo 2.0.

Расписание мастер-классов:
Для детей 6-8 лет — 15:00 и 15:45
Для детей 8-11 лет — 15:00

Приглашаем школьников в увлекательный мир физики, электроники, конструирования и программирования.

Участие в бесплатных мастер-классах — по предварительной записи, количество детей в каждой группе ограничено. А еще вас ждет розыгрыш классных футболок от Центра перспективных инициатив и проекта «Старт в науку»!

Предварительная запись и подробная информация по телефону: (8452) 69-50-34.
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