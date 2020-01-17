В Историческом парке пройдут бесплатные мастер-классы по робототехнике
Бесплатные мастер-классы по робототехнике для школьников пройдут в Историческом парке 17 января.
Вместе со школами RoboSchool и RoboStart проведем День детских изобретений — юные участники мастер-классов освоят навыки по сборке моделей роботов базе конструкторов LEGO Mindstorms EV3 и WeDo 2.0.
Расписание мастер-классов:
Для детей 6-8 лет — 15:00 и 15:45
Для детей 8-11 лет — 15:00
Приглашаем школьников в увлекательный мир физики, электроники, конструирования и программирования.
Участие в бесплатных мастер-классах — по предварительной записи, количество детей в каждой группе ограничено. А еще вас ждет розыгрыш классных футболок от Центра перспективных инициатив и проекта «Старт в науку»!
Предварительная запись и подробная информация по телефону: (8452) 69-50-34.