Об основных направлениях работы весенней сессии Госдумы рассказал Михаил Романов

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В числе приоритетных направлений парламентарий назвал оперативную разработку дополнительных мер поддержки представителей военного поколения, поскольку 2020 год – это год 75-летия Великой Победы над фашизмом.По словам Михаила Романова, ветеранам, которых осталось совсем немного, требуются не только особый уход и лекарства: многие из них нуждаются в слуховых аппаратах и другом медицинском оборудовании. Депутат считает: следует оптимизировать механизм предоставления на льготной основе бесплатного медицинского оборудования, через изменение законодательства сделать процедуру предоставления целого ряда льгот более доступной для участников ВОВ и блокадников. Он также подчеркнул, что будет активно участвовать в этой работе.Важными направлениями деятельности российского парламента Михаил Романов назвал продолжение правового сопровождения реализации национальных проектов, включая мониторинг реализации национальных проектов в субъектах Федерации, проработку вопроса с финансированием подготовки проектно-сметной документации для региональных объектов из федерального бюджета, а также изменение ситуации с принятыми Госдумой, одобренными Советом Федерации и подписанными Президентом законами, которые не могут начать действовать из-за неготовности подзаконных актов.